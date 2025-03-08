Молдавия, 8 марта, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Молдавии опровергло сообщения о требовании властей США отозвать посла республики Виорела Урсу.

Алексей Майшев/РИА Новости

Ранее экс-министр иностранных дел Молдавии, лидер Европейской социал-демократической партии (PSDE Тудор Ульяновский после встречи представителями США в Вашингтоне заявил, что отзыва дипломата потребовали из-за заявлений руководства партии «Действие и солидарность», прозвучавших в сторону американского президента Дональда Трампа.

«Внешнеполитические решения принимаются на основе интересов страны и доводятся до сведения по официальным каналам учреждения. Министерство иностранных дел не комментирует слухи, распространяемые с политической подоплекой», — процитировал комментарий МИД портал NewsMaker.

В ведомстве подчеркнули, что уведомлений от администрации США не получали.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале департамент эффективности госуправления (DOGE), анализируя деятельность предыдущей администрации президента, выяснил, что около полумиллиарда долларов планировалось выделить «Консорциуму по проведению выборов и укреплению политического процесса», который вёл свою деятельность на территории Молдавии, Индии и ряда других стран.

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 12 февраля заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) в том числе финансировало команду президента республики Майи Санду. Теперь, когда новая американская администрация приостановила финансирование через эту структуру, действующий молдавский режим падёт менее чем за полгода, уверен Шор.