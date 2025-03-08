Халиско, Мексика, 8 марта, 2025, 11:02 — ИА Регнум. На территории одного из ранчо в мексиканском штате Халиско найден тайный крематорий, там же полицейские обнаружили около 200 пар обуви, обгоревшие останки людей и гильзы от пуль. Об этом 8 марта сообщило издание Swissinfo.

Global Look Press

Крематорий был найден на ранчо, окруженном правоохранительными органами несколько месяцев назад в ходе операции, в результате которой были задержаны 10 вооруженных человек, освобождены двое похищенных и обнаружено тело. Отмечается, что ранчо также оснащено примитивной полосой препятствий, которую использовали как центр для набора и подготовки новых участников наркокартеля «Новое поколение Халиско».

Представители общественных объединений, занимающихся поисками пропавших, заявляют, что найденные останки могут принадлежать бесследно исчезнувшим людям. Общественники также обратились к властям с призывом провести более тщательное расследование.

В настоящее время полиция занимается установлением личностей людей, которым принадлежат найденные останки. По данным национальной поисковой комиссии, в штате Халиско числятся пропавшими без вести более 15 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября 2021 года в районе Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас в Мексике полиция обнаружила подпольный крематорий с человеческими останками.

Глава Пентагона Пит Хегсет 1 марта заявил, что если власти Мексики и дальше будут бездействовать в отношении местных наркокартелей, Вашингтону придется перейти к решительным действиям. В свою очередь глава департамента государственной эффективности США Илон Маск заявил, что справиться с мексиканскими картелями можно только за счет проведения специальной операции на территории Мексики.