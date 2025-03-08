Киев, 8 марта, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Действующие украинские власти не понимают логики президента США Дональда Трампа в вопросе Украины. Такое мнение 8 марта высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«Проблема Киева в том, что он не понимает и не хочет понять логику Трампа. И историю мало кто знает из власть имущих, и не хотят знать. Про Вьетнам не знают, про Афганистан и Ирак не знают», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата Рады, если США теряют интерес к своему союзнику, то они сдают его в обмен на какую-либо сделку. Дмитрук считает, что именно по этой причине поведение главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме являлось трагедией.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Трамп заявил, что США окончательно свернут свою помощь Украине, если Киев не захочет вести переговоры по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома уточнил, что Вашингтону сложнее вести диалог с Киевом, в то время как с Москвой в этом вопросе «всё очень хорошо».

С 4 марта США приостановили военную помощь Украине. А 5 марта глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф объявил, что американская сторона на время прекращает обмен разведданными с Украиной.

Перед этим, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча Трампа с Зеленским, на которой президент США указал на неминуемость мирных переговоров, а лидер киевского режима высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Последний также позволил себе попытаться возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Поле этого Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

Обозреватель американской газеты The New York Times Фара Стокман 7 марта написала, что Трамп проводит политику реализма, из-за чего считает Украину пешкой в игре, которой можно пожертвовать во избежание вооруженного конфликта с Россией. По ее словам, глава Белого дома верит в необходимость «доминировать над слабыми и уважать сильных».