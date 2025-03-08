Москва, 8 марта, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Представителям льготных категорий и россиянам, отсрочившим выход на пенсию, могут назначить пенсию в 2025 году. Об этом 8 марта заявила сенатор Ольга Епифанова.

Belkin Alexey/Global Look Press

Отмечается, что из-за особенностей пенсионной реформы в 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях. Так как на этот период для женщин установлен возраст выхода в 59 лет, а для мужчин — 64 года, то возможность получать пенсию у них появится в 2026 году.

«Однако это положение не коснется лиц, добровольно отсрочивших выход на пенсию. Кроме того, не распространяется это и на представителей льготных категорий», — рассказала она.

По словам сенатора, к льготникам относятся мужчины 1962 и женщины 1967 годов рождения при рабочем стаже от 42 и 37 лет соответственно, жители Крайнего Севера и представители коренных малочисленных северных народов, а также представители творческих профессий и лица, занятые в тяжелых условиях труда (в текстильной промышленности, в транспортной — плавсостав и летный состав, медработники и учителя). К ним также относятся многодетные матери со страховым стажем от 15 лет, 30 пенсионными баллами и детьми старше восьми лет.

«За троих детей мамы смогут выйти на пенсию в 57 лет, за четырех ребятишек — в 56, а за пятерых и более — в 50 лет», — уточнила Епифанова в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, перечисленные категории не являются полным перечнем, и для уточнения деталей стоит обращаться в Соцфонд, подчеркнула сенатор.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта в Госдуме также уточняли категории граждан, которые смогут досрочно выйти на пенсию в 2025 году. Так, среди них военные, сотрудники МВД, УФСИН, Росгвардии, пожарные, педагоги и врачи, космонавты, летчики, многодетные матери, инвалиды, а также рабочие на подземных горных работах, в металлургической, химической и угольной промышленности, сотрудники сфер нефтепереработки и полиграфии.

Кроме того, 3 марта член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что в России с апреля 2025 года социальные пенсии вырастут на 14,75%, в результате чего уровень доходов увеличится у 4,2 млн граждан страны. В их числе около 3,5 млн получателей соцпенсий и порядка 700 тыс. россиян на гособеспечении. Ранее он также отмечал, что пенсионеры вправе получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа, профессии, состояния здоровья, региона проживания и некоторых других факторов.