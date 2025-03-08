Москва, 8 марта, 2025, 10:42 — ИА Регнум. В Москве на турнире по профессиональному боксу «Ночь чемпионов IBA» олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, побывав в двух нокдаунах, сумел защитить титул временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бою против аргентинца Нери Ромеро. Бой спортсменов прошел вечером 7 марта.

Валерий Шарифулин/ТАСС Альберт Батыргазиев

Батыргазиев защитил титул во втором полулегком весе (до 58,9 кг). За его победу судьи проголосовали единогласно — 115:109, 116:108, 114:110. При этом россиянин два раза побывал в нокдауне в третьем раунде.

«Хочу поблагодарить всех любителей спорта. Спасибо огромное Ромеро. Ты большой молодец. Спасибо за 12 раундов. Это бокс. Тут каждый удар может быть последним. Ромеро доказал, что у него железный характер. А я иду дальше», — сказал российский боец.

26-летний Батыргазиев выиграл 12-й бой подряд на профессиональном ринге. На счету 36-летнего Ромеро теперь 18 побед и одно поражение.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа 2021 года боксер завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг. В финале Олимпийских игр он победил Дьюка Регана из США со счетом 3:2. Президент России Владимир Путин поздравил спортсмена с победой и пожелал ему дальнейших успехов.