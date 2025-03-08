Аргентина, 8 марта, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Как минимум десять человек погибли в городе Баия-Бланка (аргентинская провинция Буэнос-Айрес) в результате наводнения. Об этом 8 марта сообщил портал Infobae со ссылкой на местные власти.

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«Власти города Баия-Бланка… подтвердили смерть по меньшей мере десяти человек в результате наводнения, вызванного сильными дождями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стихийное бедствие было вызвано сильными ливнями. При этом более 1,3 тыс. человек эвакуировали из-за наводнения. Также местные власти из соображений безопасности отключили электричество.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля на американский округ Лос-Анджелес, где ранее бушевали лесные пожары, обрушились проливные дожди, которые спровоцировали там наводнения и оползни. Отмечалось, что в некоторые местах города уровень воды поднялся до 1,2 м.

Ранее, 7 января, мощное наводнение затопило священные для мусульман города Мекка и Медина в Саудовской Аравии. В результате проливных дождей целые кварталы Мекки оказались частично затоплены.