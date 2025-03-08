Новосибирск, 8 марта, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Редкий автомобиль Chevrolet Caprice 1975 года выпуска выставили на продажу за 4 млн рублей в Новосибирске. Лот опубликовали на торговой площадке с объявлениями «Авито».

Скришот сайта www. avito.ru

Анонимный продавец утверждает, что под капотом установлен двигатель объемом 6,6 л, благодаря чему мощность машины составляет 258 лошадиных сил. Машина заднеприводная с коробкой-автоматом.

Раритетный автомобиль кастомизировали в стиле «лоурайдер», уменьшив клиренс. Отмечается, что владелец приобретал и реставрировал его для личного использования.

При выпуске Caprice планировали сделать премиальной модификацией Chevrolet Impala. Но позднее выделили в отдельную модель, которая в итоге лидировала в ряду полноразмерных машин концерна.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля на улицах Екатеринбурга заметили уникальный трёхосный внедорожник Mercedes-AMG G 63, известный как «Гелендваген» и собранный немецким ателье Brabus. Его стоимость составляет порядка 1,3 млн евро (120 млн рублей). Длина машины составляет 2,3 м, масса — 3,67 т. Из-за последней для его управления необходимо иметь открытую категорию прав C.

В начале февраля гоночный болид Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954 года выпуска приобрели на торгах за рекордные 51,155 млн евро. Всего в мире существуют четыре машины с заводским кузовом Stromlinienwagen и закрытыми крыльями для сезона «Формулы-1» 1955 года.