Киев, 8 марта, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского нужно будет отправить обратно на Украину, если он снова прилетит в Вашингтон без делового костюма. Такое предложение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

«Хочу предложить нашим американским партнерам — в следующий раз, когда Зеленский прилетит в Вашингтон, если будет не в костюме с галстуком, то сразу загонять обратно в самолет и [отправлять] домой. Пусть еще подумает над своим поведением и внешним видом», — написал парламентарий 7 марта в Telegram-канале.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с одетым в деловой костюм президентом США Дональдом Трампом в черной кофте, брюках и ботинках. В ходе переговоров в Белом доме главе киевского режима сделали замечание по поводу его неуместного образа. По словам присутствующих на встрече журналистов, некоторые американцы были недовольны тем, что Зеленский игнорирует официальный стиль одежды. Сам Трамп в начале встречи тоже иронично высказался о внешнем виде украинского политика, отметив, что тот «приоделся» для встречи.

Во время этих переговоров между сторонами произошла перепалка. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, а Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Лидер киевского режима также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом позволил себе нецензурные слова. Зеленского выдврорили из Белого дома, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

После этого 4 марта военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США поддержку Украины, зависит только от Трампа.

Позже Зеленский написал в соцсети X, как ему досадно из-за того, что встреча с Трампом «пошла не так». Глава киевского режима заверил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.