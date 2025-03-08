Армения, 8 марта, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло вблизи армянского города Спитак. Об этом сообщила спасательная служба МВД Армении.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Землетрясение зафиксировано утром 8 марта в 08:26 мск. Подземные толки зарегистрированы в шести километрах северо-восточнее Спитака. Эпицентр находился на глубине около 10 километров. Интенсивность толчка сейсмологи оценили в 6-7 баллов.

Как сообщало ИА Регнум, в Спитаке 7 декабря 1988 года произошло землетрясение магнитудой 6,9−7, оставившее от города руины. В результате погибли 25 тыс. человек. Без крова остались более 500 тыс. жителей.