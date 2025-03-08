Курск, 8 марта, 2025, 10:08 — ИА Регнум. На имя жены ранее арестованного бывшего генерального директора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина зарегистрирован легковой автомобиль BMW X6 с красивым номерным знаком 777. Это 8 марта следует из регистрационных документов.

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

Согласно этим данным, которые привело «РИА Новости», BMW X6 2020 года с номером 777 оформлен на супругу Лукина, и средняя цена на такой элитный автомобиль на данный момент составляет порядка 10 млн рублей.

Отмечается, что из открытых данных следует, что в настоящее время цена на номерные знаки 777 составляет от 0,5 до 7 млн рублей в зависимости от сочетаний цифр и букв. На автомобиль в последние три года было выписано 17 штрафов в Москве и Подмосковье и ни одного — в Курской области, неоплаченных штрафов не имеется.

Как сообщало ИА Регнум, экс-главу КРКО задержали в декабре 2024 года по делу о строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По информации следователей, в результате действий Лукина было необоснованно израсходовано более 173 млн рублей из госбюджета.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 28 января заявил, что правительство региона поддержит иск Генеральной прокуратуры РФ по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений. Он напомнил, что надзорное ведомство потребовало взыскать по иску более 3,2 млрд рублей, которые, по версии Генпрокуратуры, были присвоены в ходе исполнения государственных контрактов.

В феврале Хинштейн по итогам заседания правительства Курской области заявил о принятии решения остановить курируемое КРКО строительство жилищного комплекса в зеленой зоне Железногорска, так как жители города давно выступают против этого. Врио главы региона позднее, 3 марта, обвинил в саботаже его поручений корпорацию развития региона.