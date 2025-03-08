Москва, 8 марта, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Блогер Александра Митрошина перед задержанием по уголовному делу об отмывании денег публиковала в соцсетях шуточную видеозапись о неуплате налогов.

Кадр из видео

На этих кадрах блогер со хохотом опускает большой палец вниз на фоне надписи поверх ролика, которая гласит: «Не платить налоги — стрем».

Таким образом Митрошина поучаствовала в тренде «стрем или норм», где нужно раскрывать свое отношение к тем или иным вещам. Это видео стало публикацией в аккаунте блогера перед задержанием.

Как сообщалоИА Регнум, вечером 7 марта Митрошину задержали в Краснодарском крае для доставки в Москву и проведения следственных действий по возбужденному в отношении нее уголовному делу по факту отмывания денежных средств в особо крупном размере. По версии следователей, блогер уклонением от налогов приобрела свыше 127 млн рублей и для создания видимости правомерного владения и распоряжения этими средствами легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.

Позднее в этот же день в пресс-службе столичного управления МВД России рассказали, что Митрошина скрывалась от органов следствия, и ее объявляли в розыск, а затем задержали в аэропорту Сочи. Блогеру 29 лет, и она является автором курса по продвижению в соцсетях, называя себя «Матерь бложья».