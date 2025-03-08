Вашингтон, 8 марта, 2025, 09:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать, пусть и небольшое, но давление и на Россию, которой он пригрозил новыми американскими санкциями. Об этом 7 марта написала газета The Hill.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press

«Президент Трамп в пятницу заявил, что он рассматривает возможность введения дополнительных санкций и пошлин в отношении России, чтобы попытаться усадить Москву за стол переговоров о прекращении войны на Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что глава Белого дома сделал такое заявление за несколько дней перед встречей представителей США с чиновниками с Украины в Саудовской Аравии.

При этом, по словам автора публикации, после угроз в адрес России президент США предупредил Украину о полном прекращении американской поддержки в случае, если киевский режим не согласится на прекращение конфликта, отметив, что с украинской стороной иметь дело труднее, чем с российской.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 марта Трамп написал, что армия России буквально разносит украинские формирования на поле боя. В связи с этим он заявил о решимости ввести новые антироссийские санкции, которые могут коснуться банковского сектора.

Позднее в этот же день агентство Reuters написало, что правительство США рассматривает смягчение санкций против российского энергетического сектора в случае достижения договоренностей по урегулированию на Украине. При этом отмечалось, что такие намерения не следует рассматривать как признак того, что США отменят ограничения без уступок со стороны России.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что все антироссийские санкции Запада должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Глава государства добавлял, что, вопреки санкционным мерам недружественных стран, российская экономика демонстрирует рост.