Лондон, 8 марта, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Занимавшиеся обработкой спутниковых данных для Украины западные специалисты покинули страну. Об этом сообщил журнал Time.

Christoph Soeder/Global Look Press

По данным источника издания, близкого к украинскому генштабу, из Киева уехала группа специалистов, помогавших украинцам получать и обрабатывать разведданные со спутников. Эти люди работали в военном штабе в Киеве.

«Никого не осталось», — заявил источник.

Также отмечается, что возможное прекращение Вашингтоном сотрудничества с Киевом в области обмена спутниковыми данными может быть компенсировано европейцами. Разведывательные агентства некоторых европейских стран уже предложили свои услуги. Но быстро организовать замену не получится, поскольку для развертывания европейских систем нужно время, отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, после скандала в Овальном кабинете с участием главы киевского режима Владимира Зеленского США приостановили военную помощь Киеву. Также США ввели временный запрет для Великобритании на передачу американских разведданных Киеву.

Национальное агентство геопространственной разведки США 7 марта сообщило, что временно приостановило доступ киевскому режиму к спутниковым снимкам. Эти снимки ВСУ активно использовали для корректировки артиллерийского огня и определения целей для беспилотников.