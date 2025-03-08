Москва, 8 марта, 2025, 09:27 — ИА Регнум. В случае получения мошенниками доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» первым делом нужно заблокировать учетную запись, использовав для этого приложение портала или техническую поддержку МФЦ. Об этом 8 марта рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт отметил, что конфиденциальные данные — пароли и коды подтверждения — нельзя сообщать никому, а в случае, если это все-таки произошло и мошенники смогли получить доступ к аккаунту «Госуслуг», в первую очередь необходимо заблокировать свою учетную запись на портале.

«Сделать это можно либо через мобильное приложение сервиса, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с «Госуслугами», либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой», — привело его слова «РИА Новости».

Голованов уточнил, что затем надо обратиться в МФЦ для выяснения того, что злоумышленники успели сделать в похищенном аккаунте, так как от этого во многом будет зависеть дальнейший алгоритм действий.

Он рассказал, что сейчас преступники во многих мошеннических схемах пытаются получить доступ к аккаунту «Госуслуг», и одним из распространенных способов для этого является звонок о якобы необходимости заменить счетчики и перевыпуске ключей домофона.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта стало известно, что мошенники обманом выманили 10 млн рублей у артистки театра «Русская песня» Анны Ишутиной. Для этого они подделали голос исполнительного директора артистки с помощью искусственного интеллекта.

Президент РФ Владимир Путин 5 марта заявил, что сейчас телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Российский лидер также назвал интересной инициативу председателя СК РФ Александра Бастрыкина считать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта для мошенничества.