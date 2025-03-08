Донецк, 8 марта, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Военный группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Бурят рассказал, что пользуется бурятским языком во время штурма укрепленных позиций украинских формирований в районе Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова 8 марта привело Министерство обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать. Так, например, по рации мы говорим: не «вперед», а «урагшаа». Если цифры, то «один» по-бурятски — «нэгэн» и так далее: хоёр, гурба. Стараемся вот так работать», — рассказал он.

Военный уточнил, что в ходе боестолкновений мотострелки слаженно взаимодействуют с расчетами беспилотников, указывающим им местонахождение противника, добавив, что украинская армия чаще воюет дистанционно — с помощью дронов и артиллерии — так как боится встречаться взглядом с российскими военными.

Уточняется, что армия России эффективно подавляет сопротивление противника и освобождает от него населенные пункты на южнодонецком направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал об уверенном продвижении российских войск от Селидова в сторону Днепропетровской области. Он уточнил, что беспилотники ВС РФ периодически заходят в небо над эти регионом и поражают там подразделения противника.

Командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Панда 4 марта рассказал, что на южнодонецком направлении украинские боевики бегут при встрече с российскими штурмовиками. Уточнялось, что при освобождении населенного пункта Бурлацкое в ДНР три группы военных ВСУ сбежали от штурмовых подразделений армии России.