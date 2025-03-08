Брюссель, 8 марта, 2025, 10:06 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося 6 марта в Брюсселе саммита Европейского союза возникла неловкая ситуация после вопроса о возможности поддержки ЕС Украины без участия США. Об этом 7 марта написала газета Politico.

Peng Ziyang/Global Look Press

Уточняется, что такой вопрос задал участникам мероприятия премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

«Ответом [ему] было гробовое молчание», — говорится в публикации.

По словам авторов материала, решение американской стороны о приостановке военной помощи Украине оставило огромную проблему в способности союзников поддерживать Киев, и в первую очередь в вопросе разведданных и информации для наведения высокоточного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 1 марта заявил, что ЕС на экстренном саммите в Брюсселе, возможно, одобрит выделение Украине финансирования на сотни миллиардов евро. Он назвал целью этой встречи усиление поддержки киевского режима.

Ранее, 4 марта около 04:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась. Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что решение о возможном возобновлении поддержки Киева Вашингтоном зависит только от президента США Дональда Трампа.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 февраля в присутствии журналистов устроил перепалку с американским лидером в Овальном кабинете Белого дома. Трамп потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия, а также потребовал «гарантий безопасности» от Вашингтона.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 марта заявил, что ЕС за несколько недель пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Украины после того, как подсчитает расходы на них. Европе самой нужны миллиарды евро для перевооружения, уточнил венгерский премьер.