Москва, 8 марта, 2025, 09:12 — ИА Регнум. Украинское командование относится к военным как к мясу. Об том 8 марта рассказал украинский военнопленный Александр Прогунов.

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На фронт мужчина попал практически с улицы. Он ехал на уборку урожая, на остановке сотрудники территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата) схватили его, заломили руки и отвезли на медкомиссию. Затем его отправили на фронт в Сумскую область.

«[Подгоняли] нас их дроны, свои же, украинские. Считали нас мясом просто, отработкой», — процитировал Прогунова ТАСС.

Он и те военные, что были с ним, сдались в плен сразу, как им предложили. Со стороны русских к пленным было хорошее отношение.

«Хлопцы, как мы сдались, нам покурить давали, общались с нами хорошо. Лучше намного, чем украинские наши», — рассказа он.

Обращаясь к жене и дочерям, мужчина успокоил их, пообещав, что всё будет в порядке. Также он обратился к сестре Наталье и просил передать привет матери.

«Нас просто на убой отсылают. Эта война бессмысленна. Кому-то она выгодна, а нам зачем? Возвращайтесь домой побыстрее, вас жены, дети ждут, матери», — призвал Прогунов украинцев, находящихся на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, другой украинский военнопленный Александр Чумак в конце февраля рассказал, что на Украине на фронт отправляют всех подряд, даже бывших пленных. Сам он работал на заводе. Однажды его поймали и отправили на фронт. Отношение к украинцам в плену хорошее, отметил он.