Вашингтон, 8 марта, 2025, 08:47 — ИА Регнум. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) назвали новую дату, когда российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

Frank Franklin II/AP/TASS Александр Овечкин

Из информации на сайте лиги следует, что после матча «Кэпиталз» с клубом «Детройт Ред Уингз» (5:2 в пользу «Вашингтона») средний показатель Овечкина, не отметившегося во встрече шайбами, по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,68. С ним 39-летний российский хоккеист сможет превзойти достижение канадца 11 апреля в домашнем матче с командой «Каролина Харрикейнз».

При этом в среднем за карьеру количество голов за встречу у капитана «Вашингтона» составляет 0,6. С таким показателем Овечкин должен побить рекорд Гретцки 14 апреля в домашнем матче с кулбом «Коламбус Блю Джекетс».

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Овечкин и его коллеги по команде эмоционально отреагировали на забитую россиянином 885-ю шайбу во время игры против «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард после этого выкрикнул по-русски «Да!», а остальные хоккеисты «Вашингтона» кинулись его обнимать и кричать, что стали частью истории.

Эта шайба позволила россиянину сократить отставание от рекорда Гретцки по общему числу голов в НХЛ всего до девяти шайб (885 у Овечкина, 894 у Гретцки). Также этот гол стал для капитана «Кэпиталз» 636-м в победных матчах НХЛ, что позволило россиянину обойти канадца по этому показателю.