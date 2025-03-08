Белгород, 8 марта, 2025, 08:45 — ИА Регнум. Водитель автомобиля получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в белгородском селе Орловка. Об этом 8 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«В Белгородском районе в селе Орловка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен водитель», — отметил Гладков.

Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями мягких тканей лица. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Мужчине оказывают необходимую помощь.

Также глава региона сообщил, что ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в поселке Хотмыжск в Грайвороне. В двух частных домах выбило окна и повредило заборы, осколками посекло легковую машину.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта ВСУ нанесли удары БПЛА по движущейся машине в белгородском селе Репяховка в Краснояружском районе. Находившиеся в автомобиле мужчина и женщина получили ранения. У мужчины — осколочные ранения лица, его жена получила множественные осколочные ранения лица, рук и ног.