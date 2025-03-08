Торонто, Канада, 8 марта, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек были ранены при стрельбе в пабе в центре города Торонто (канадская провинция Онтарио). Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на медиков.

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«По словам медиков, 11 пострадавших получили травмы разной степени тяжести», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что начавший стрельбу в пабе в данный момент остается на свободе и его ищут сотрудники полиции, все получившие ранения госпитализированы. Инцидент произошел в районе Скарборо.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта пять человек пострадали при стрельбе на параде Марди Гра в городе Франклинтоне (американский штат Луизиана). Отмечалось, что один из раненых находился в критическом состоянии.

Ранее в этот же день пять человек были ранены в результате вооруженного нападения на автовокзале в Хайфе на севере Израиля. При этом охраннику автовокзала удалось нейтрализовать нападавшего ответным огнем.