Липецк, 8 марта, 2025, 08:21 — ИА Регнум. На территории Липецка и Липецкого муниципального округа отменили режим опасности атаки беспилотников. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА [беспилотных летательных аппаратов]» на территории города Липецка и Липецкого муниципального округа», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом Артамонов утончил, что в Липецкой области продолжает действовать желтый уровень воздушной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских дронов на нефтеперерабатывающее предприятие в Киришском районе Ленобласти. При падении обломков сбитого беспилотника была повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров.

Ранее в этот же день стало известно, что силы ПВО армии России ночью перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Из этого числа 26 дронов были сбиты в небе над Краснодарскм краем, три беспилотника — над Брянской областью и еще по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.