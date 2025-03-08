Белград, 8 марта, 2025, 08:13 — ИА Регнум. Министр культуры Сербии Никола Селакович подвергся нападению в ходе массовых протестных акций. Об этом 8 марта заявил президент республики Александр Вучич.

«Хочу призвать вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить… Напали вечером и на министра Селаковича», — рассказал он на видеозаписи, опубликованной на его странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам сербского лидера, этим протестующие хотели показать, что решили какую-то проблему, однако фактически продемонстрировали свое негативное отношение к демократии и инакомыслящим.

По информации Радио и телевидения Сербии, сейчас Селакович проходит медосмотр, после которого собирается подать заявление в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта студенты и сторонники оппозиции в городах Сербии провели протестные акции в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года в результате обрушения навеса погибли 15 человек. Манифестации состоялись в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, в Панчево под Белградом, Сомборе, Валево, Бечее и других городах и поселках.

Ранее, 4 марта, в результате устроенной оппозицией потасовки в скупщине (парламенте) Сербии пострадали три женщины-депутата, одна из которых находится на восьмом месяце беременности. Вице-премьер Сербии Александр Вулин 2 марта заявил, что организаторы протестов хотят свергнуть Вучича, но у них нет шансов. По его словам, у оппозиции нет подходящей личности, кто смог бы справиться с обязанностями главы республики.