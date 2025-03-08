Москва, 8 марта, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил жительниц страны с Международным женским днем. Его поздравительная телеграмма опубликована 8 марта на сайте правительства.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Михаил Мишустин

«Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам», — говорится в ней.

Глава правительства отметил, что представительницы прекрасного пола обладают множеством талантов, добиваются успехов в профессии, создают семейный уют и неизменно дарят окружающим свое внимание, доброту и душевное тепло. Благодаря женщинам мир становится лучше, уточнил Мишустин.

Он также пожелал россиянкам и их близким здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях.

«Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие», — заключил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Глава государства подчеркнул, что в России традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику.

Ранее в этот же день российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили женщин с 8 марта. Они пожелали представительницам прекрасного пола счастья и поблагодарили их за любовь и поддержку.