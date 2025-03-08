Москва, 8 марта, 2025, 07:53 — ИА Регнум. Введенные ранее ограничения на полеты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Ярославля сняты. Об этом утром 8 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 07:08 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Вместе с этим в 07:18 мск были сняты ограничения полетов в ярославском аэропорту Туношна.

Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как передавало ИА Регнум, временные ограничения на работу аэропортов Владикавказа и Грозного были введены в 03:13 мск. Перед этим вечером 7 марта ограничения были введены в аэропортах Саратова и Волгограда. Позже, ночью 8 марта, ограничения были сняты.

Подчеркивалось, что авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.