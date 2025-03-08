* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Москва, 8 марта, 2025, 07:48 — ИА Регнум. Экс-игрок популярной телеигры «Что? Где? Когда?», журналист Ровшан Аскеров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) переобъявлен в розыск МВД России. Карточка розыска находится в архиве на сайте ведомства.

Нина Зотина/РИА Новости Ровшан Аскеров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался по ц. ор (м) -238/2022 <…> без меры пресечения», — указано в карточке базы.

Аскеров в настоящий момент проживает за пределами России. В отношении него расследуется дело о реабилитации нацизма.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров задолжал в России 130 тыс. рублей. Против него возбуждены три исполнительных производства, за каждое из них в Савеловском районном суде ему назначили штраф. Последнее из трех производств начато в феврале 2025 года.

22 января 2025 года Росфинмониторинг внес Аскерова в список экстремистов и террористов. Он находится в розыске.

Кроме того, на Аскерова с 2022 года было заведено уголовное дело по обвинению в реабилитации нацизма. По данным следствия, мужчина выкладывал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Также Басманный суд Москвы принял решение о его заочном аресте.