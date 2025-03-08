Санкт-Петербург, 8 марта, 2025, 07:39 — ИА Регнум. В Ленинградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских БПЛА на нефтеперерабатывающее предприятие в Киришском районе. Об этом утром 8 марта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Отражена атака БПЛА на КИНЕФ (Киришинефтеоргсинтез. — Прим. ред.) в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия», — написал глава области в Telegram-канале.

По информации Дрозденко, при падении обломков сбитого беспилотника повреждения получила внешняя конструкция одного из резервуаров. В настоящее время работники оперативных служб ликвидируют последствия падения обломков.

Губернатор отметил, что жертв в результате атаки нет.

Как передавало ИА Регнум, утром Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА, в том числе один — над Ленинградской областью.

Помимо этого, утром 8 марта врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах региона. Он уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.