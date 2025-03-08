Россия абсолютно «разносит» Украину на поле боя, заявил в соцсети Truth Social 7 марта президент США Дональд Трамп. И чтобы прекратить огонь, а также достичь окончательного соглашения о мире, американский лидер «всерьёз рассматривает» вопрос усиления пошлин и санкций, в том числе и банковских, против России. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1108-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Новые санкции Трампа ставки повышаются

Также Трамп пригрозил, что США окончательно перестанут поддерживать Украину, если киевский режим не захочет пойти на мирные переговоры по урегулированию конфликта. Во время общения с журналистами в Белом доме 7 марта он подчеркнул также, что Вашингтону сложнее вести диалог с Киевом, в то время как с Москвой «всё очень хорошо».

О сроках разрешения украинского конфликта американская сторона начала высказываться туманно. Советник Трампа Кит Келлог под смех публики заявил 7 марта, что когда Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, то он не уточнял, «в какой день и в каком году».

Тем временем российская армия продолжает наступление, нанося, в частности, групповые удары по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Поражать вражеские объекты военнослужащим ВС РФ помогает оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты, информирует 7 марта Минобороны.

По информации группировки войск «Север», среди украинских боевиков царят панические настроения.

«К неонацистам начало приходить осознание, что все оккупанты на русской земле будут уничтожены и никаких переговоров об обмене оккупированных территорий на что-либо российское руководство вести не будет», — отмечается в Telegram-канале группировки сегодня, 8 марта.

По случаю весеннего праздника в каждом подразделении ВС РФ женщины услышат поздравления от своих боевых товарищей. Самые тёплые слова женщинам — участникам специальной военной операции передал президент Владимир Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951939" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление президента России с Международным женским днём

«Вы находитесь на разных её участках: и во фронтовых госпиталях, и на передовой — и всегда с честью выполняете боевые задачи», — подчеркнул глава государства.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.