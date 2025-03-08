Киев, 8 марта, 2025, 07:31 — ИА Регнум. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины списало 137 миллионов гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, которые, как утверждает ведомство, связанны с бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Михаил Фридман

«АРМА списало 137 миллионов гривен (более 3,3 миллиона долларов) подсанкционных российских олигархов Фридмана и Авена», — говорится в сообщении агентства.

В АРМА заявили, что на изъятые деньги будут закуплены военные облигации, а позже ими пополнят Фонд ликвидации последствий вооруженного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года суд на Украине наложил арест на счета Фридмана, Авена и Андрея Косогова на сумму $460 млн. Отмечалось, что среди заблокированных активов российских бизнесменов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод.

5 сентября 2023 года СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции России. По версии ведомства, с начала проведения СВО он якобы вложил около 2 млрд рублей в российские военные заводы. 20 декабря СБУ объявило Фридмана в розыск.

Фридман известен как предприниматель, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». Имеет гражданства России и Израиля. После начала специальной военной операции на Украине оказался под персональными санкциями 27 стран по причине сотрудничества совместных с Петром Авеном компаний с российской армией.

Пётр Авен — российский и латвийский миллиардер, экономист и предприниматель, гражданин Латвии и России. Также входил в совет консорциума «Альфа-Групп». По версии Forbes, в 2021 году был на 30-м месте списка 200 богатейших бизнесменов России.