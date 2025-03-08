Вашингтон, 8 марта, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Возможность заключения сделки о добыче редкоземельных металлов в Демократической Республике Конго (ДРК) обсуждают Соединенные Штаты. Об этом 7 марта сообщило издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники в Госдепартаменте США.

Julien Harneis В руднике. Конго

Уточняется, что обсуждение сделки с ДРК вышло в последние дни на более серьёзный уровень, хотя ещё сохраняется ряд препятствий на начальной стадии.

«ДРК располагает значительной долей критически важных ресурсов, необходимых для современных технологий. США открыты для обсуждения соглашений в этой сфере», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что соглашение Вашингтона и Киншасы поможет созданию в ДРК новых высококвалифицированных рабочих мест и включению республики в цепочки поставок глобального и регионального значения. Соединённые Штаты готовы взяться за подготовку вооружённых сил ДР Конго, если американские компании получат право на добычу редкоземельных металлов. Для Киншасы это важный аргумент на фоне продолжающихся боевых действий в провинциях Северное Киву и Южное Киву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 8 февраля американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете главу киевского режима Владимира Зеленского, планируя подписать с ним соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Американский лидер поставил Киеву условия начать переговоры по прекращению боевых действий на Украине.

Зеленский отказался и вступил с Трампом в перепалку. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на Украине идет принудительная мобилизация. Пытаясь спорить с ним, Зеленский нецензурно выругался. В итоге подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось, главу киевского режима выпроводили из Белого дома, предложив ему вернуться, когда он «будет готов к миру».

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что Зеленский пошел на провокацию в ходе разговора с Трампом для пересмотра соглашения по редкоземельным металлам. Он обратил внимание, что глава киевского режима прибегнул к откровенному шантажу, пытаясь получить от США гарантии безопасности для Украины.

3 марта Трамп заявил, что для заключения сделки с Украиной по редкоземельным металлам глава Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. В этот же день высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Зеленский должен извиниться перед администрацией Трампа на камеру, чтобы вернуться к переговорам.

Зеленский 4 марта в соцсети X прокомментировал перепалку в Белом доме с президентом США, но извинений так и не принёс. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа». Также он заявил, что готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.