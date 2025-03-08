Москва, 8 марта, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА. Об этом утром 8 марта проинформировали в Минобороны России.

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над территорией Краснодарского края, три беспилотника сбиты над Брянской областью и по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.

Как передавало ИА Регнум, утром 8 марта врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах региона. Он уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

До этого женщина получила осколочные ранения во время атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город Стародуб в Брянской области. Пострадавшую госпитализировали.

Также губернатор региона Александр Богомаз указал, что на территории одного из перерабатывающих предприятий в результате атаки беспилотников произошёл пожар в производственном помещении. С целью безопасности эвакуированы жители домов, расположенных поблизости от предприятия.