Нью-Йорк, США, 8 марта, 2025, 06:46 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обвинило Израиль в совершении военных преступлений в секторе Газа. Об этом 8 марта сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Израилю вменили в вину убийства мирных палестинцев, которые не прекращаются, и блокаду всей гуманитарной помощи, направляемой в сектор Газа. Отмечается, что в сообщении УВКПЧ говорится об убийстве как минимум 58 палестинцев, включая десятерых детей и трёх женщин, с момента прекращения огня.

«Нападение на палестинцев, которые не принимают активного участия в боевых действиях, является военным преступлением, независимо от введенных Израилем ограничений на передвижение», — подчёркивается в докладе УВКПЧ.

В управлении ООН указано, что следствием израильской блокады, которая длится уже седьмой день, стал резкий рост цен, который может вновь спровоцировать голод в палестинском анклаве.

«Как оккупирующая держава Израиль имеет юридическое обязательство обеспечить всем необходимым палестинцев, живущих под его контролем. Любой отказ в доставке предметов первой необходимости для гражданских лиц может быть приравнен к коллективному наказанию, а использование голода в качестве оружия войны является военным преступлением», — пояснили в УВКПЧ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

Движение ХАМАС 22 февраля освободило последних в рамках первого этапа перемирия заложников. Израиль в рамках обмена должен был освободить из тюрем 602 палестинских заключенных, среди которых как минимум один с пожизненным сроком. 23 февраля в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировали о приостановке освобождения более 600 палестинских заключенных из тюрем из-за «унизительных церемоний» радикального палестинского движения ХАМАС при освобождении израильских заложников.

27 февраля ХАМАС передало Международному Красному Кресту тела четырёх израильских заложников.

2 марта Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Решение принималось Нетаньяху с участием министра обороны и переговорной группы.

6 марта президент США Дональд Трамп пригрозил членам радикального палестинского движения ХАМАС смертью, если они не освободят всех израильских заложников и не вернут тела «немедленно».