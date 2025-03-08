Москва, 8 марта, 2025, 06:16 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Центр» за сутки уничтожили до 600 украинских бойцов в зоне проведения спецоперации. Об этом утром 8 марта проинформировал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление ВС РФ

«Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе два БТР VAB и два M113. Уничтожены два автомобиля и два артиллерийских орудия», — сообщил Савчук.

Он также рассказал, что группировка продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение формированиям двух механизированных и двух бригад нацгвардии и одного штурмового полка ВСУ в районах Алексеевки, Петровского, Котлина, Удачного, Срибного, Успеновки и Зверева.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за неделю составили до 10 375 военнослужащих. Отмечалось, что за прошедшую неделю по военным объектам на Украине ВС РФ нанесли семь групповых ударов, были уничтожены 14 танков и другая техника, а также сбиты 21 авиабомба JDAM, пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 637 дронов самолетного типа. Кроме того, по данным ведомства, в зоне ответственности группировки «Север» были ликвидированы более 1590 бойцов ВСУ, в зоне «Запада» — более 1525, Южной группировки — более 1600 и свыше 3810 военных, два танка и 29 боевых бронемашин — в зоне подразделений «Центр».

В тот же период российские солдаты освободили населенные пункты Андреевка, Скудное, Бурлацкое и Привольное в Донецкой Народной Республике. Кроме того, за неделю в плен сдались 35 украинских военных в зоне проведения спецоперации.