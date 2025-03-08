Вашингтон, 8 марта, 2025, 06:03 — ИА Регнум. Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США подтвердило, что временно приостановило доступ киевскому режиму к спутниковым снимкам. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

ИА Регнум Американский спутник

«Национальное агентство геопространственной разведки «временно приостановило доступ» к системе, предоставляющей коммерческие спутниковые снимки, закупленные Соединенными Штатами, «в соответствии с директивой администрации о поддержке Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что партнеры Вашингтона и американские союзники получают доступ к спутниковым снимкам Земли через систему GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery). Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно использовали снимки для корректировки артиллерийского огня и определения целей для БПЛА, отмечает WP.

Помимо этого, газета пишет, что простановку доступа к спутниковым снимкам украинские военные почувствовали «немедленно» и восприняли это как «предательство».

До этого украинские СМИ писали, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies приостановила доступ киевскому режиму к фотографиям земной поверхности.

Как передавлю ИА Регнум, 4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву. На следующий день Белый дом запретил Лондону снабжать киевский режим американскими разведданными. Это произошло после конфликта в Белом доме 28 февраля между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Затем глава ЦРУ Джон Рэтклифф, подтвердивший приостановку передачи американских разведывательных данных Украине, уточнил, что такая мера нужна, чтобы призвать все стороны «к ответственности за установление мира». Тем не менее он допустил, что ведомство вскоре может возобновить передачу.

До этого, 5 марта, газета The Daily Mail со ссылкой на источники написала, что США запретили Великобритании снабжать Украину американскими разведданными. СМИ отмечает, что Вашингтон будет серьезно контролировать передачу своих разведданных через находящиеся в Киеве агентства.