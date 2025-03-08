Ростов-на-Дону, 8 марта, 2025, 06:00 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом 8 марта сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — уточнил врио главы региона.

Слюсарь сообщил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что женщина получила осколочные ранения во время атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город Стародуб в Брянской области. Пострадавшую госпитализировали.

Также губернатор региона Александр Богомаз указал, что на территории одного из перерабатывающих предприятий в результате атаки беспилотников произошёл пожар в производственном помещении. С целью безопасности эвакуированы жители домов, расположенных поблизости от предприятия.

Российские средства ПВО вечером 7 марта перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. Из них 21 беспилотник уничтожили над Краснодарским краем, девять БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Ростовской, еще два БПЛА — над Белгородской и один БПЛА — над Курской областью. Кроме этого, силы ПВО сбили шесть вражеских беспилотников над акваторией Азовского моря.