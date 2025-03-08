Вашингтон, 8 марта, 2025, 05:44 — ИА Регнум. Россия согласна на временное перемирие на Украине только в случае, если будут понятны условия окончательного мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Россия готова обсудить временное перемирие на Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию», — пишет агентство со ссылкой на источники.

Вместе с этим другой источник агентства заявил, что Москва также будет настаивать на четком определении параметров миротворческой миссии на Украине, включая согласование стран, которые примут в ней участие. Утверждается, что Россия не возражает против того, чтобы миротворческую миссию осуществляли те страны, которые заняли нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, например Китай.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно выражал готовность к переговорам по установлению перемирия на Украине. Вместе с тем российский лидер заявлял, что глава киевского режима Владимир Зеленский самостоятельно запретил себе вступать в диалог с Москвой и подписал соответствующий указ в 2022 году. Более того, во время переговоров 28 февраля в Белом доме Зеленский отверг предложения президента США Дональда Трампа и высказался против прекращения огня и перемирия на Украине.

Вместе с этим газета The Wall Street Journal 23 февраля написала, что Британия и Франция намереваются направить 30 тыс. «миротворцев» на Украину в случае достижения мирного соглашения между сторонами конфликта. Вместе с тем чиновники Евросоюза признали, что без помощи США план Европы по отправке миротворцев на Украину ожидает «тернистый путь».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта подчеркнула, что Россия не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении украинского конфликта. Она добавила, что Москва считает истинным намерением выступающих за временное перемирие Франции и Великобритании предоставление передышки киевскому режиму, чтобы не допустить обвала фронта украинской армии.

Ранее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военный контингент стран ЕС на Украине будет означать прямую войну европейских государств с Россией. Он добавил, что Москва не будет просто наблюдать за размещением на территории Украины воинских контингентов НАТО.