В США заявили о новом условии России для переговоров по Украине
Bloomberg: Россия выдвинула условие для мирных переговоров по Украине
Вашингтон, 8 марта, 2025, 05:44 — ИА Регнум. Россия согласна на временное перемирие на Украине только в случае, если будут понятны условия окончательного мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.
«Россия готова обсудить временное перемирие на Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию», — пишет агентство со ссылкой на источники.
Вместе с этим другой источник агентства заявил, что Москва также будет настаивать на четком определении параметров миротворческой миссии на Украине, включая согласование стран, которые примут в ней участие. Утверждается, что Россия не возражает против того, чтобы миротворческую миссию осуществляли те страны, которые заняли нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, например Китай.
Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно выражал готовность к переговорам по установлению перемирия на Украине. Вместе с тем российский лидер заявлял, что глава киевского режима Владимир Зеленский самостоятельно запретил себе вступать в диалог с Москвой и подписал соответствующий указ в 2022 году. Более того, во время переговоров 28 февраля в Белом доме Зеленский отверг предложения президента США Дональда Трампа и высказался против прекращения огня и перемирия на Украине.
Вместе с этим газета The Wall Street Journal 23 февраля написала, что Британия и Франция намереваются направить 30 тыс. «миротворцев» на Украину в случае достижения мирного соглашения между сторонами конфликта. Вместе с тем чиновники Евросоюза признали, что без помощи США план Европы по отправке миротворцев на Украину ожидает «тернистый путь».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта подчеркнула, что Россия не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении украинского конфликта. Она добавила, что Москва считает истинным намерением выступающих за временное перемирие Франции и Великобритании предоставление передышки киевскому режиму, чтобы не допустить обвала фронта украинской армии.
Ранее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военный контингент стран ЕС на Украине будет означать прямую войну европейских государств с Россией. Он добавил, что Москва не будет просто наблюдать за размещением на территории Украины воинских контингентов НАТО.