Киев, 8 марта, 2025, 05:43 — ИА Регнум. Интенсивную работу по мирному урегулированию конфликта с Россией на разных уровнях провёл глава киевского режима Владимир Зеленский с командой президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление Зеленский разместил вечером 7 марта на своём канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Сегодня весь день на разных уровнях идет наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время — много звонков. Тематика ясна — мир быстрее, безопасность надежнее. Украина настроена максимально конструктивно», — подчеркнул Зеленский.

Глава киевского режима отметил, что на следующей неделе Украине предстоит «много работы» как в Европе, так и с США — в Саудовской Аравии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 7 марта спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах с Украиной об урегулировании конфликта. Он сообщил, что встреча с украинской стороной пройдёт в Саудовской Аравии — в Эр-Рияде или Джидде. По его словам, цель в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия находится в контакте с США по подготовке к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но новых подробностей пока нет.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча президента США Трампа с главой киевского режима Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

Позже в этот же день Трамп заявил, что Украина и Россия хотят заключить соглашение по урегулированию вооруженного конфликта, так как «у них нет другого выбора».

При этом Трамп 7 марта отметил, что США сложнее вести диалог с Украиной, в то время как с Россией «все очень хорошо». Трамп заявил, что верит президенту РФ Владимиру Путину, неоднократно заявлявшемуо желании урегулировать конфликт на Украине.