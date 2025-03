Нью-Мексико, США, 8 марта, 2025, 04:56 — ИА Регнум. Судмедэкспертиза установила, что американский актёр, двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен и его супруга пианистка Бетси Аракава скончались от естественных причин. Об этом 7 марта сообщила телекомпания CNN.

Джин Хэкмен в образе

«Причина смерти Аракавы — хантавирусный кардиопульмональный сидром. Смерть наступила по естественным причинам. Причина смерти Джина Хэкмена — атеросклеротическое заболевание сердца», — уточнила медицинский эксперт штата Нью-Мексико Хизес Джэрелл на пресс-конференции.

Джэрелл подчеркнула, что вскрытие тел супругов показало отсутствие «внешнего воздействия», которое могло бы стать причиной их смерти. Также она отметила, что 95-летний актёр страдал от прогрессирующей болезни Альцгеймера, которая сыграла ключевую роль в его кончине. Супруга Хэкмена, по заключению медэкспертов, вероятнее всего, скончалась за несколько дней до смерти мужа от хантавирусного легочного синдрома.

Хантавирусы поражают в основном мелких грызунов, но могут передаваться человеку. В некоторых случаях у людей с ослабленным иммунитетом могут развиваться сопутствующие заболевания, такие как сердечная недостаточность или поражение лёгких.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский оскароносный актер Джин Хэкмен, предположительно, скончался за девять дней до обнаружения его тела, то есть 17 февраля. Такие данные были получены при обработке данных с кардиостимулятора актёра.

Джина Хэкмена, его жену пианистку Бетси Аракаву и их собаку полицейские обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 26 февраля. Полиция считает подозрительной смерть Джина Хэкмена и его супруги в их резиденции. Расследование обстоятельств их смерти продолжается.

Актерская карьера Хэкмена началась в 1960-х. Статус кинозвезды актер получил в 1971 году после выхода на экраны боевика «Французский связной» (The French Connection), в котором он сыграл главную роль и был удостоен «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль», «Золотого глобуса» и премии Британской киноакадемии (BAFTA). Также знаковыми в творчестве актёра стали киноработы в фильмах «Непрощенный» (Unforgiven, 1992) и «Враг государства» (Enemy of the State, 1998).