Москва, 8 марта, 2025, 04:48 — ИА Регнум. В период отсутствия испытаний на фоне «коллективного расслабона» могут возникнуть риски разобщенности, которая, в свою очередь, может привести к распаду страны. Такое мнение на встрече с состоящими в партии «Единая Россия» женщинами в преддверии 8 Марта высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Roman Naumov/Global Look Press

«Нация сплачивается только в период испытаний, а когда их нет, может начаться такой «коллективный расслабон», такое ощущение, что «и так же все нормально», и каждый за себя, и нам не за что никого благодарить», — считает Медведев.

По его словам, подобная ситуация может привести к печальным последствиям, включая распад государства и последующую войну.

Вместе с этим он отметил, что с начала проведения спецоперации добровольчество в России стало общенародным движением, в котором участвуют все, включая и все политические силы страны.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Медведев отмечал, что Россию невозможно победить, пока она едина. Медведев уточнил, что чувство принадлежности россиян к одной стране возникло совсем недавно и его нельзя потерять, потому что оно слишком дорого стоит для страны. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что конфликт еще продолжается, он закончится понятным для россиян итогом — победой.

До этого, 14 декабря 2024 года, президент России Владимир Путин подчеркнул, что сплоченность россиян является великой ценностью, в которой заключается несокрушимая сила. Он добавил, что она дает россиянам уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Ранее, 9 декабря, глава государства заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Путин указал на то, что всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине. Также российский лидер назвал участников спецоперации подлинной элитой России.