Москва, 8 марта, 2025, 04:42 — ИА Регнум. В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения на полеты. Об этом ночью 8 марта сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Arnulf Hettrich via www. imago-im/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 03:13 мск введены в аэропортах Владикавказ, <…> Грозный», — написал пресс-секретарь ведомства в Telegram-канале.

Кореняко подчеркнул, что авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В это же время Кореняко сообщил о снятии ранее веденных ограничений на полеты в аэропорту Волгограда.

Как передавало ИА Регнум, ранее ограничения были введены в аэропортах Саратова и Волгограда вечером 7 марта.

Вечером 7 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. По данным Минобороны, 21 беспилотник уничтожили над Краснодарским краем, девять БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Ростовской, еще два БПЛА — над Белгородской и один БПЛА — над Курской областью. Кроме этого, силы ПВО сбили шесть вражеских беспилотников над акваторией Азовского моря.