Штат Южная Каролина, США, 8 марта, 2025, 04:25 — ИА Регнум. Приговорённого к высшей мере наказания впервые за 15 лет казнили путём расстрела в американском штате Южная Каролина. Об этом 7 марта сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу департамента исправительных учреждений штата.

Иван Шилов ИА Регнум Правосудие, смертная казнь

Уточняется, что 67-летний Брэд Кейт Сигмон предстал перед судом и получил высшую меру наказания за жестокое убийство родителей своей бывшей девушки в 2021 году и за её похищение.

«Смертный приговор Брэду Кейту Сигмону приведен в исполнение сегодня вечером. Казнь произведена расстрельной командой из трех человек в 18:05 (02:00 мск 8 марта). Врач зафиксировал смерть в 18:08», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по правилам Сигмону предложили перед казнью заказать еду. Его специальное блюдо состояло из четырех кусков жареной курицы, зеленой фасоли, картофельного пюре с подливкой, печенья, чизкейка и сладкого чая.

Сигмону предоставили право выбрать способ, которым его казнят, и он предпочёл именно такой метод. Адвокат Сигмона Джеральд Кинг пояснил, что его клиент категорически отверг электрический стул и смертельную инъекцию, которые тоже допускаются в качестве способа казни по законам штата, и стал первым заключённым в истории штата, выбравшим расстрельную команду.

Начиная с 1976 года в США провели только три казни путём расстрела, все они состоялись в штате Юта, последняя осуществлена в 2010 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заключённый Брэд Сигмон, приговорённый к высшей мере наказания в американском штате Южная Каролина, выбрал казнь методом расстрела. Сигмона признали виновным в убийстве родителей своей бывшей девушки в 2021 году в округе Гринвилл. Затем Сигмон похитил свою бывшую девушку, угрожая ей огнестрельным оружием, но ей удалось сбежать. Мужчина стрелял в неё, но, к счастью, промахнулся.

Сигмон стал самым возрастным из 46 заключённых Южной Каролины, которых казнили, как только в США в 1976 году отменили мораторий на смертную казнь.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на федеральном уровне возобновляется смертная казнь. Генпрокурор страны в соответствии с американским законодательством должен добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, включая убийство правоохранителя и совершённые нелегалами тяжкие преступления.