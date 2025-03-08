Лондон, 8 марта, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп думает о возможном выводе 35 тыс. американских военных для отправки их в Восточную Европу, прежде всего, в Венгрию. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

US Army/Global Look Press

«Трамп обдумывает вывод около 35 тысяч военных США из Германии и их переброску в Восточную Европу — шаг, который может сильнее испортить отношения США и Европы», — пишет издание со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, Трампа «сильно раздражает» позиция европейских стран по продвижению военного конфликта на Украине. Американский лидер думает передислоцировать военных из ФРГ в Венгрию.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg написало, что армии стран Евросоюза в случае гипотетического конфликта без поддержки со стороны США смогут продержаться в течение только нескольких недель.Отмечалось, что европейские военные чиновники считают, что в случае вооруженного конфликта без помощи США запасы авиационных ракет начнут быстро истощаться, боеприпасы могу закончиться за несколько дней, а средства противовоздушной обороны (ПВО) окажутся не в состоянии обеспечить достаточное прикрытие для проведения наземных военных операций, отмечается в материале.

При этом европейские политики, в отличие от США, настроены продолжать поддержку Киева и спонсировать боевые действия. Так, глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в его словах «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции государства, так как у страны, по ее словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». В январе Каллас призвала ЕС значительно нарастить расходы на оборону. По ее мнению, это нужно делать за счет сокращения затрат на образование и здравоохранение. Каллас также призвала Европу готовиться к возможной войне с Россией.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел 23 февраля заявил, что поддержку Украины необходимо продолжать. Готовность оказывать помощь Украине выразил и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Ряд стран, например Нидерланды, уже пообещали выделить новые денежные средства на военную помощь киевскому режиму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта отметил, что на неформальном саммите стран Европы по Украине в числе прочих прозвучали заявления о необходимости срочно обеспечить повышенный уровень финансирования киевского режима. По его словам, последнее нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий.