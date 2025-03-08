Стамбул, Турция, 8 марта, 2025, 03:35 — ИА Регнум. Танкер Mia и контейнеровоз Orita столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула. Об этом 7 марта сообщило агентство IHA.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

Инцидент произошел примерно в девяти километрах от берега стамбульского района Бейликдюзю на западе города. 270-метровый танкер Mia стоял на якоре в момент, когда в него врезался 130-метровый контейнеровоз Orita. Отмечается, что в результате столкновения лопнул балластный танк танкера, в море вылилась загрязненная вода.

По данным портала MarineTraffic, танкер Mia шёл под флагом Гайаны, контейнеровоз Orita направлялся в Румынию под флагом Панамы. Для ликвидация последствий ЧП к месту инцидента прибыла береговая охрана. По данным агентства, результате столкновения никто не пострадал, к судам подошли буксиры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что танкер «Натиг Алиев» и сухогруз «Бегония» сцепились бортами в порту Новороссийска. Корабли были на якорной стоянке, однако из-за шторма и несвоевременного запуска двигателя «Натиг Алиев» ушел в дрейф и навалился на борт «Бегонии». Суда не получили серьезных повреждений в результате столкновения, экологического ущерба нет.

15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Инцидент привел к разливу нефтепродуктов. Экипаж судов удалось эвакуировать, однако один человек погиб. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина был создан федеральный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий аварии. К мероприятиям привлекали более 32,5 тысячи волонтеров, представителей молодежных движений и граждан из 20 регионов страны.