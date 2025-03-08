Москва, 8 марта, 2025, 03:34 — ИА Регнум. В международном аэропорту Саратова сняли все ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Об этом ночью 8 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

IMAGO/Rainer Keuenhof/Global Look Press

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 02:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Как передавало ИА Регнум, ограничения были введены в аэропортах Саратова и Волгограда вечером 7 марта. Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В это же время российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. По данным Минобороны, 21 беспилотник уничтожили над Краснодарским краем, девять БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Ростовской, еще два БПЛА — над Белгородской и один БПЛА — над Курской областью. Кроме этого, силы ПВО сбили шесть вражеских беспилотников над акваторией Азовского моря.