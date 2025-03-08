Мюнхен, Германия, 8 марта, 2025, 03:03 — ИА Регнум. К пожизненному сроку приговорили мужчину, убившего двух украинских военных в Германии. Соответствующее решение принял окружной суд Мюнхена, пишет Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM

По утверждению издания, подсудимым является 58-летний гражданин России. Суд также постановил исключить досрочное освобождение по истечение проведенных в месте лишении свободы 15 лет.

Отмечается, что в ходе судебного заседания фигурант признался, что, находясь в Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварии, ударил ножом в апреле 2024 года 36-летнего и 23-летнего украинцев после совместного распития алкогольных напитков. Оба погибших были украинскими военными, которые проходили в Германии реабилитацию.

Отмечается, что конфликт между мужчинами возник из-за ситуации на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 30 января в столице Словакии Братиславе нашли гражданина Украины с тяжёлыми ранениями головы и тела. Его госпитализировали, но на следующий день, 31 января, пострадавший скончался. Предварительно, украинского гражданина избили сотрудники частной охранной службы и патруль полиции. Инцидент мог произойти после того, как 29 января его поймали на краже в магазине одежды.

До этого, в июле 2024 года, в Германии семейная пара инвалидов с Украины убила и расчленила мужчину, который был гражданином Латвии. Инцидент произошёл в городе Нордхорне на границе с Нидерландами. Муж, который является инвалидом-колясочником, во время распития спиртных напитков приревновал свою жену к гостю и убил его ударом бутылки по голове.

Пытаясь избежать ответственности, супруги расчленили тело и сбросили останки в канал. Спустя две недели полиция вычислила преступников.