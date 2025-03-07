Дамаск, 8 марта, 2025, 02:50 — ИА Регнум. Как минимум 134 мирных жителя погибли в ходе боестолкновений в провинциях Латакия и Тартус на западе Сирии. Об этом 8 марта сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

ИА Регнум Сирия после Асада

Директор обсерватории Рами Абдель Рахман уточнил, что из 134 убитых 13 женщин и пятеро детей. По его словам, большинство погибших принадлежат к алавитской общине, выходцы из неё составляют 12% населения Сирии. Большая часть мирных жителей погибла в результате перестрелок в Латакии, Джабле и особенно много убито в городе Банияс в регионе Тартус.

Общее число убитых с начала вооружённых столкновений выросло до 229 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды сторонников экс-главы страны Башара Асада в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие.

7 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками бывшего президента Сирии Асада и силами нового правительства страны. В результате погибли 28 протестующих из числа сторонников экс-главы республики.

Из-за беспорядков в Латакии был введен комендантский час. В административном центре провинции были развернуты силы безопасности, после чего в квартале Эз-Зираа и в районе управления уголовного розыска произошли ожесточенные перестрелки. Затем в город вошли лояльные новому правительству части армии Сирии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии. Дипломат добавила, что в условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют национальное согласие, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от религиозной или национальной принадлежности.

8 декабря 2024 года Асад сложил полномочия президента Сирии и покинул страну после масштабного наступления вооружённых группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.