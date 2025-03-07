Дамаск, 8 марта, 2025, 02:23 — ИА Регнум. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды сторонников экс-главы страны Башара Асада в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие. Соответствующее заявление аш-Шараа сделал 7 марта в распространённом видеообращении, которое опубликовала его канцелярия в официальном Telegram-канале.

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«Остаткам формирований прежнего свергнутого режима необходимо проявить инициативу и сложить оружие», — указал аш-Шараа и добавил, что новые власти намерены преследовать тех, кто нападает на народ, пока все организаторы вооружённых нападений не предстанут перед судом.

«Наши люди на побережье в районах столкновений являются частью нашей ответственности, и наш долг — защищать их и спасать от зла группировок падшего режима», — подчеркнул аш-Шараа.

Президент призвал все силы в местах, где ведутся боевые действия, полностью перейти под подчинение действующих военачальников и руководителей сил безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в сирийской провинции Латакия в результате столкновений между правительственными силами и сторонниками экс-президента страны Асада погибли более 50 сотрудников сил безопасности.

7 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками бывшего президента Сирии Асада и силами нового правительства страны. В результате погибли 28 протестующих из числа сторонников экс-главы республики.

Из-за беспорядков в Латакии был введен комендантский час. В административном центре провинции были развернуты силы безопасности, после чего в квартале Эз-Зираа и в районе управления уголовного розыска произошли ожесточенные перестрелки. Затем в город вошли лояльные новому правительству части армии Сирии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии. Дипломат добавила, что в условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют национальное согласие, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от религиозной или национальной принадлежности.

8 декабря 2024 года Асад сложил полномочия президента Сирии и покинул страну после масштабного наступления вооружённых группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.