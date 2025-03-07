Москва, 8 марта, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления югоосетинскому коллеге Алану Гаглоеву, которого госпитализировали 6 марта с гипертоническим кризом. Об этом сообщила пресс-секретарь Гаглоева Наталья Босикова.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Слова поддержки президента РФ передал югоосетинскому лидеру российский посол в Цхинвале Марат Кулахметов.

«Владимир Владимирович Путин внимательно следит за ситуацией и желает вам скорейшего выздоровления. Российская сторона сделала все необходимое, что требуется в данный момент. В вашем лице он видит надежного союзника и проверенного партнера. Желает вам бодрости и неиссякаемой энергии, а народу Южной Осетии — благополучия и процветания», — привел ТАСС слова Кулахметова.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Гаглоева госпитализировали в республиканскую клиническую больницу Владикавказа в Северной Осетии с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии.

До этого Босикова сообщила, что Гаглоев 6 марта прибыл в больницу во Владикавказе на плановое обследование. Она поблагодарила всех, кто интересовался здоровьем президента, и отметила, что беспокоиться не о чем.

Гаглоев является президентом Южной Осетии с 24 мая 2022 года. Его избрали на пять лет. Ранее он работал в министерстве экономического развития республики и комитете государственной безопасности.