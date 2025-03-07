Вашингтон, 8 марта, 2025, 01:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения американских СМИ о возникшей ссоре между госсекретарем Марко Рубио и главой департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илоном Маском.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press

Вопрос о конфликте между двумя чиновниками задали Трампу во время того, когда он принимал 7 марта в Овальном кабинете главу ФИФА Джанни Инфантино. По словам американского лидера, Рубио и Маск работают «слаженно».

«Конфликта нет. Я был там. Ты (задавший вопрос журналист. — Прим. ред.) просто ищешь сенсацию, а не должен задавать этот вопрос, потому что мы говорим о чемпионате мира. Илон прекрасно ладит с Марко, и оба делают фантастическую работу. Никакого конфликта нет», — заявил Трамп.

Ранее американская газета The New York Times (NYT) написала, что Рубио якобы пришел в ярость на заседании кабинета 6 марта из-за того, что был вынужден «выслушивать целый список претензий» от Маска. В публикации отмечалось, что Маск обвинил Рубио в неспособности сократить штат Госдепартамента. В ответ на это Рубио возразил, что более 1,5 тыс. сотрудников уволились в обмен на денежную компенсацию. Он также саркастически предложил Маску принять их обратно на работу в Госдепартамент и уволить их, «устроив шоу».

По утверждению издания, в администрации Трампа нарастает недовольство методами работы Маска и его департамента в кадровой политике в федеральных ведомствах.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля NYT писало, что главы некоторых государственных ведомств США попросили своих подчиненных не отвечать на запрос Маска, в котором он требует от госслужащих рассказать о проделанной ими работе за неделю. Отмечалось, что указание дали некоторые соратники Трампа, в том числе директор ФБР Кэш Патель и директор национальной разведки Тулси Габбард. Также сообщалось, что директива Маска разнеслась по всему федеральному правительству США. Должностные лица некоторых агентств, включая ФБР, а также минобороны, Госдепартамента, министерства здравоохранения и социальных служб и министерства внутренней безопасности приказали своим сотрудникам не реагировать на директиву. Вместе с этим электронное письмо с требованием Маска пришло некоторым действующим федеральным судьям, которые относятся к судебной, а не исполнительной ветви власти, утверждает NYT.

6 февраля журнал Wired писал, что деятельность Маска вызывает раскол в окружении Трампа. По мнению одного из источников издания, Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента. Ещё один источник, лично знакомый с президентом США, заявил, что Маск слишком много на себя берёт и что в какой-то момент это может привести к конфликту.