Белград, 8 марта, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Акции протеста провели студенты и сторонники оппозиции в городах Сербии в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, где 1 ноября при обрушении навеса погибли 15 человек. Об этом 7 марта сообщил телеканал N1.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты в Сербии

Массовые протестные акции состоялись в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, в Панчево под Белградом, Сомборе, Валево, Бечее и других городах и поселках. В городах прошли многочасовые мирные шествия перед зданиями местных администраций. В Белграде часть протестующих организовала специальный митинг у здания Радио и телевидения Сербии (РТС), они потребовали от руководства национального телеканала объективного освещения ситуации в стране и дали срок до 15 марта, когда состоится очередной митинг.

В Нови-Саде протестующие призывали к всеобщей забастовке, а в городе Нише после 15 минут молчания в память жертв падения навеса в Нови-Саде началось протестное шествие. У здания Основного суда в Нише состоялся митинг в поддержку преподавателей, которым из-за протестов не выплатили часть зарплаты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате потасовки, устроенной 4 марта в скупщине (парламенте) Сербии представителями оппозиции, пострадали три женщины-депутата, одна из которых находится на восьмом месяце беременности. Инцидент прошел на фоне протестов, которые с ноября 2024 года проводят студенты и оппозиционные партии. Они требуют привлечь к ответственности виновных в гибели 15 человек при обрушении козырька над входом на железнодорожный вокзал в городе Нови-Сад.

2 марта вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что организаторы протестов хотят свергнуть президента страны Александра Вучича, но у них нет шансов. По его мнению, у оппозиции нет подходящей личности, кто смог бы справиться с обязанностями главы республики.