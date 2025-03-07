Вашингтон, 8 марта, 2025, 01:18 — ИА Регнум. США окончательно перестанут поддерживать Украину, если киевский режим не захочет пойти на мирные переговоры по урегулированию конфликта. Об этом 7 марта во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Chris Kleponis/Global Look Press

«Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет — мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования», — подчеркнул Трамп.

По его словам, США сложнее вести диалог с Украиной, в то время как с Россией «все очень хорошо». Трамп заявил, что верит президенту РФ Владимиру Путину о желании урегулировать конфликт на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это произошло после того, как 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Трамп в качестве условий подписания сделки по минералам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Отмечается, что Киев должен обозначить «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Москвой.

Позже в этот же день Трамп заявил, что Украина и Россия хотят заключить соглашение по урегулированию вооруженного конфликта, так как «у них нет другого выбора».

В свою очередь спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта. Келлог подчеркнул, что у Белого дома возникает вопрос к Украине, насколько Киев серьезно настроен в стремлении к обсуждению мира. При этом спецпосланник Трампа уточнил, что, несмотря на приостановку военной помощи США, Украина располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до лета 2025 года.